Когда для новосибирских школьников начнутся летние каникулы?

Для младших классов учебный год завершился уже в большинстве школ Новосибирска. Ровно как и для выпускников 9 и 11 классов.

Ученики 5, 6 и 7 классов будут учиться до 30 мая. До 6 июня учатся 8-е и 10-е классы.

Отметим, что указанные выше сроки носят для школ рекомендательный характер. Дату окончания учебного года каждая школа устанавливает самостоятельно. Сроки начала каникул в каждой школе зависят от продолжительности учебной недели, а также от вида образовательной программы.