18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Когда для новосибирских школьников начнутся летние каникулы?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Некоторые классы продолжат учиться до 6 июня.

Для младших классов учебный год завершился уже в большинстве школ Новосибирска. Ровно как и для выпускников 9 и 11 классов.

Ученики 5, 6 и 7 классов будут учиться до 30 мая. До 6 июня учатся 8-е и 10-е классы.

Отметим, что указанные выше сроки носят для школ рекомендательный характер. Дату окончания учебного года каждая школа устанавливает самостоятельно. Сроки начала каникул в каждой школе зависят от продолжительности учебной недели, а также от вида образовательной программы.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: