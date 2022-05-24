Новосибирские студенты разработали «умную одежду» для людей с ограниченными возможностями здоровья

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, резиденты СБИ «Гараж» создали прототип одежды с миостимуляцией для инвалидов-колясочников.

«Цель нашего проекта — помочь людям, у которых поврежден спинной мозг, например, от сильной травмы или от определенного заболевания, вследствие чего человека парализует. По сути, у людей с ограниченными возможностями все полностью функционирует, но сигнал от мозга не доходит до нижних конечностей, и в зависимости от травмы или самих повреждений в некоторых случаях они реабилитируются. Один из таких способов реабилитации — наша умная одежда, которая мониторит, отслеживает состояние больного, выдает сводку о состоянии человека, позволяет делать выводы, в том числе и сбор данных для лечащего врача и медперсонала. Грубо говоря, мы учим человека заново двигать мышцами», — рассказал один из разработчиков, студент ФЛА НГТУ НЭТИ, участник команды Cyber Life Константин Лебеда.

По его словам, миостимуляция является одним из методов восстановительного лечения, в основе которого лежит электрическая стимуляция мышц, осуществляемая посредством передачи тока с заданными характеристиками.

«Человек, у которого нарушена нервная связь, не может заставить сократиться свою мышцу, поэтому мы фиксируем его побуждения на это действие при помощи электромиографических датчиков, встроенных в сам костюм», — пояснил Константин Лебеда.

При разработке команда учитывала и удобство использования одежды человеком с ограниченными возможностями: «Нужно понимать, что привычная для нас одежда для человека с ограниченными возможностями не столь удобна. И это влияет даже на психологическом уровне. Поэтому мы делали одежду, в которой человеку с ОВЗ было удобно, и которую он может самостоятельно надевать, не совершая лишних сложных движений, — отметил Константин. — В состав комплекта входит кофта-боди и компрессионные чулки, которые также отслеживают температуру человека, чтобы он понимал, что происходит с его организмом».

Фото: архивы пресс-служб