В новосибирских школах последние звонки пройдут 24 и 25 мая

Уже на этой неделе в большинстве новосибирских школ прозвенят последние звонки. Мероприятия запланированы на 24 и 25 мая 2022 года и будут проходить в очном режиме. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в региональном правительстве 23 мая.



«Рекомендуем проводить последние звонки очно в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это конец мая, 25 мая или раньше. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки и, как мы рекомендуем, 25 июня выпускные вечера», – цитирует министерство образования Новосибирской области министра просвещения Сергея Кравцова.



Родителям будущих выпускников также можно будет посетить этот важный праздник. Однако конечное решение, в каком формате будет проходить мероприятие, будет приниматься директором конкретной школы с опорой на текущую эпидемиологическую обстановку в учебных заведениях.