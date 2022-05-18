Около 30 тысяч новосибирских девятиклассников будут сдавать ОГЭ в этом году

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, является обязательной. В 2022 году она пройдет в «доковидном» формате, для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по 4 предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору.

В основной период ГИА-9 (с 19 мая по 9 июля) для проведения экзаменов будет организовано 248 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) (из них 181 основных ППЭ ОГЭ), оборудованные системой видеонаблюдения в офлайн режиме. На всех экзаменах впервые будут использованы технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования бланков ответов участников в штабе ППЭ. В основной период примут участие 30 124 человека, из них 29 239 выпускников текущего года и 885 человек, не завершивших образование в прошлые годы. Наиболее востребованные предметы для сдачи ОГЭ в 2022 году из предметов по выбору стали: обществознание (61,9%), география (38,0%), информатика и ИКТ (32,8%), биология (24,3%).

ГИА-9 в 2022 году начнется с экзаменов по иностранным языкам. 2 394 человека (8,4%) будут сдавать 19-20 мая экзамен по английскому языку, 20 (0,1%) – по французскому, 19 (0,1%) - по немецкому.