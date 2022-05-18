За год на Киберполигоне прошли обучение более двух тысяч новосибирских студентов и школьников

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине со дня открытия многофункционального учебного центра – Киберполигона на базе СибГУТИ и Всемирному дню электросвязи и информационного общества прошли в Новосибирской области 17 мая. Участников поздравил заместитель министра цифрового развития и связи региона Антон Лошаков.

Киберполигон открылся ровно год назад в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Одно из ключевых направлений площадки – борьба с киберпреступлениями и отработка навыков противодействия компьютерным атакам.



«Специалисты по информационной безопасности на сегодняшний день являются одними из самых востребованных на IT-рынке. Без сотрудников, обладающих такими навыками, невозможно развитие компаний и государства. Такие проекты, как Киберполигон, готовы обучать большое количество квалифицированных профессионалов, которые смогут решать самые нестандартные задачи по обеспечению кибербезопасности. Год работы – это солидный срок для такой постоянной меняющейся и развивающейся сферы, как защита информационных технологий, и мы уже видим значимые результаты работы Киберполигона СибГУТИ. Поздравляю всех сотрудников и обучающихся с этой значимой датой, желаю дальнейшего развития и новых успехов», – отметил господин Лошаков.



Киберполигон оснащен современной инфраструктурой и включает несколько локаций – «Лаборатория кибербезопасности», «Клуб по киберспорту», «Лаборатория по искусственному интеллекту» и пр. При этом особое внимание уделяется именно борьбе с киберпреступлениями. Киберполигон позволяет проводить масштабные отраслевые и межотраслевые учения для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, эмулируя ситуации, максимально близкие к реальным.



За год работы обучение по различным направлениям прошли 2 017 школьников и студентов, проведено почти 200 мастер-классов и почти 6,5 тысяч занятий по различным программам.

Фото: архивы пресс-служб