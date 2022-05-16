В Новосибирской области откроют Школу креативных индустрий

Развитие системы выявления и поддержки талантливой молодежи и современных форм молодежного творчества, подготовку к открытию Школы креативных индустрий, а также реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» обсудили участники рабочего совещания под руководством замгубернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой в Новосибирском областном колледже культуры и искусств.

«Открытие Школы креативных индустрий на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств станет важнейшим шагом в развитии креативных индустрий в регионе. Новосибирская область – в числе пяти регионов России по количеству людей, работающих в этой отрасли, поэтому необходимо развивать сферу и обеспечивать приток профессиональных кадров, – отметила Ирина Мануйлова. – Подготовка творческих специалистов должна производиться в тесном взаимодействии с профессионалами в области культуры, именно поэтому Школа создаётся на базе колледжа, возможности которого наряду с привлечением федеральных и региональных экспертов, благодаря современному оборудованию позволит обеспечить регион новыми специалистами в области креативных индустрий».

Открытие Школы креативных индустрий, где будет проходить обучение в шести творческих направлениях, в числе которых дизайн, анимация, 3D-графика, VR-технологии и другие, запланировано в октябре этого года. В рамках проекта в Новосибирске будут работать шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием. Молодые люди смогут получать знания и навыки, необходимые для дальнейшей работы в выбранном направлении, для продюсирования и монетизации своего творчества. Федеральное финансирование для создания Школы креативных индустрий составит более 53 миллионов рублей.

Как сообщил директор НОККиИ Андрей Липихин, к сегодняшнему дню заключены договоры на поставку оборудования и определены помещения, где будут размещаться учебные аудитории Школы. Летом там будет выполнен ремонт.

Фото: архивы пресс-служб