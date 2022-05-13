Родители новосибирских выпускников поучаствовали в пробной сдаче ЕГЭ

Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», инициированная Рособрнадзором, прошла в этом году в шестой раз. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять стресс, связанный с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

В этом году личный опыт участия в пробном ЕГЭ смогли получить почти 60 тысяч родителей школьников. Им было предложено попробовать свои силы в написании экзаменационной работы по математике базового уровня.

Акция прошла практически во всех регионах России. Для родителей было открыто 2715 экзаменационных пунктов. В них они прошли через все процедуры экзамена, узнали, каковы правила проведения ЕГЭ, как проходит регистрация, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, как осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения экзаменов, какие противоэпидемиологические меры применяются при организации ЕГЭ.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также по традиции присоединился к акции и написал пробный ЕГЭ вместе с родителями московских школьников в пункте проведения экзаменов, организованном на базе Пушкинской школы №1500 города Москвы.

Участниками акции стали многие руководители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, уполномоченные по правам ребенка, депутаты региональных заксобраний, актеры, спортсмены, общественные деятели, журналисты и тысячи родителей, бабушек и дедушек российских школьников.

Фото: архивы пресс-служб