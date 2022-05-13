Геном малярийного комара расшифровали новосибирские ученые

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ, Новосибирск) проанализировали геном нескольких видов комаров рода Anopheles, являющихся переносчиками малярии. Расшифровка генома открывает возможности для борьбы со смертельным заболеванием.

«Теперь можно понять, как в ходе эволюции комары приспосабливаются к использованию человека или крупного рогатого скота в качестве кормовой базы, или как происходит адаптация к существующим инсектицидам или переносу малярийного плазмодия, — рассазывает ведущий научный сотрудник ИЦиГ Вениамин Фишман. — Это открывает новые методы борьбы с этими насекомыми – в том числе методами редактирования генома, например при помощи цепной мутагенной реакции. Ведь для того чтобы воздействовать на какой-то ген комара, надо знать, как геном устроен. Именно на этот вопрос отвечает наше исследование».

Работа ученых позволила понять, как устроена ДНК комара. Получив данные, сотрудники института составили 3D-карту генома для дальнейшего изучения. Они обнаружили, что геном анофелесов формируется по иному механизму.

Ученым предстоит выяснить, что дает этот механизм комарам и является ли он уникальной особенностью этих насекомых или встречается у других организмов.