Новосибирские ученые изобрели экологичную технологию сжигания угля

Сотрудники института теплофизики СО РАН (Новосибирск) работают над экологичным методом сжигания угля и жидкого топлива в устройствах малой мощности с использованием вихревых технологий.

Новая технология позволит снизить количество вредных выбросов и при этом сжигать угольное топливо в небольших масштабах для нужд малой энергетики, сообщил сотрудник института Евгений Шадрин.

«В горелочном устройстве малой мощности мы будем сжигать жидкое топливо с тангенциальной подачей пылеугольного топлива – измельченный уголь будет подаваться вместе с воздухом в камеру сгорания устройства, что позволит в малых масштабах эффективно и полно сжигать угольное топливо», – цитирует Шадрина ТАСС.

Уголь является низкореакционным топливом, которое в небольших устройствах горит плохо и нестабильно, пояснил ученый. Разработка, в которой участвует господин Шадрин, заключается в том, чтобы сжигать уголь вместе с жидким топливом.

Ученый считает, что результаты исследований будут востребованы при разработке универсальной технологии энергоэффективного и экологически безопасного сжигания горючих отходов.