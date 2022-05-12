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Новосибирские ученые изобрели экологичную технологию сжигания угля

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Она позволит сократить объемы вредных выбросов.

Сотрудники института теплофизики СО РАН (Новосибирск) работают над экологичным методом сжигания угля и жидкого топлива в устройствах малой мощности с использованием вихревых технологий.

Новая технология позволит снизить количество вредных выбросов и при этом сжигать угольное топливо в небольших масштабах для нужд малой энергетики, сообщил сотрудник института Евгений Шадрин.

«В горелочном устройстве малой мощности мы будем сжигать жидкое топливо с тангенциальной подачей пылеугольного топлива – измельченный уголь будет подаваться вместе с воздухом в камеру сгорания устройства, что позволит в малых масштабах эффективно и полно сжигать угольное топливо», – цитирует Шадрина ТАСС.

Уголь является низкореакционным топливом, которое в небольших устройствах горит плохо и нестабильно, пояснил ученый. Разработка, в которой участвует господин Шадрин, заключается в том, чтобы сжигать уголь вместе с жидким топливом.

Ученый считает, что результаты исследований будут востребованы при разработке универсальной технологии энергоэффективного и экологически безопасного сжигания горючих отходов.

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