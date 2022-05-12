Какой предмет в рамках ЕГЭ чаще всего сдают новосибирские выпускники?

Первое место среди экзаменов «на выбор» у выпускников Новосибирской области — у обществознания. По словам замминистра образования региона Владимира Щукина, этот предмет будут сдавать около 50% выпускников.

Серебро — у профильной математики, на третьем месте — информатика, затем следуют история, биология, физика английский.

«По сравнению с прошлым годом расстановка предметов не изменилась. Но, если говорить по количеству, у нас второй год увеличивается количество сдающих информатику, историю и обществознание», — отметил замминистра.

В число «антилидеров» вошли иностранные языки: испанский (сдают два человека), китайский (девять человек), французский (17 человек) и немецкий (18 человек). Также в список непопулярных предметов попали география (511 человек) и литература (845 человек).

«Остальные по количеству переваливают за 1–1,5 тысячи выпускников, которые выбрали для себя эти экзамены. Но опять же это связано с вступительными кампаниями, вузами. Чтобы получить аттестат выпускнику достаточно иметь результат ЕГЭ по математике и русскому языку, остальные результаты предъявляются в вуз при поступлении», — сказал господин Щукин.

В целом в 2022 году ЕГЭ в области будут сдавать более 16 тысяч выпускников. Первый экзамен пройдет 26 мая, в этот день они школьники будут сдавать географию, литературу и химию. Все экзамены пройдут до 21 июня. Затем начнутся резервные дни для сдачи экзаменов.