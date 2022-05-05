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Когда в новосибирских школах закончатся уроки?

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О сроках завершениях учебного года рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Глава регионального министерства образования Сергей Федорчук сообщил, когда закончится учебный год в новосибирских школах. Поскольку это зависит от учебного плана, в разных учебных заведениях могут быть разные сроки.

Министр отметил, что начальные классы и те, которые сдают экзамены, заканчивают учебу раньше – скорее всего, это произойдет уже 25 мая. Практически все остальные будут заниматься на неделю дольше.

«Но у нас есть школы, в которых дети будут учиться до 6–8 июня», — подчеркнул глава ведомства. В целом итоговые даты будут названы только после 15 мая.

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