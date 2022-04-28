Новосибирскую школу №99 и лицей №22 объединят в новом учебном году

Школу № 99 и лицей № 22 «Надежда Сибири» планируют объединить. Проект по объединению двух известных учебных заведений Новосибирска пока не утвержден в мэрии, но в школе и лицее говорят об этом, как факте свершившимся.

Известно, что в новом учебном году школа №99 будет тоже именоваться лицеем №22, а школьники и педагогический коллектив станут обучаться по триместрам в рамках пятидневной недели.

Директором объединенных образовательных заведений должна стать нынешний директор «Надежды Сибири» Лариса Потеряева, а во главе уже бывшей школой № 99 встанет ее заместитель. Пока неизвестно, что станет с нынешним директором школы №99 Екатериной Плетневой, сообщает НГС.

Родители школьников из школы №99 пока не готовы всесторонне оценить последствия объединения двух учебных заведений, но некоторые опасаются, что им придется больше «скидываться» в попечительский фонд.

В мэрии Новосибирска отмечают, что проект реорганизации сейчас проходит процедуру согласования, но цель объединения двух учебных заведений благая – эффективное управление образовательными и прочими процессами.