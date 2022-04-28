НГУ вошел в топ-5 лучших университетов страны

В рейтинге лучших университетов мира (из 19 788 позиций) Новосибирский государственный университет занял 496 место. Рейтинг составлял «Центр рейтингов университетов мира» (Center for World University Rankings, CWUR), рассказали в пресс-службе НГУ.

Среди вузов нашей страны НГУ занял четвертое место: впереди идут МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН и НИЦ «Курчатовский институт».

НГУ обогнал такие российские вузы, как МФТИ (528 место), СПбГУ (550), МИФИ (610), НИУ ВШЭ (808), ТГУ (824), СПбПУ (864), ИТМО (982), КФУ (1079), ТПУ (111) и другие. В Европе, согласно данным CWUR, НГУ занял 200 место.

Университеты оценивались по критериям, которые объединили в четыре группы:

- образование: (отношение числа выпускников, получивших крупные академические награды, к размеру университета),

- трудоустройство (отношение числа выпускников, занявших ведущие руководящие должности в крупнейших компаниях мира, к размеру университета),

- ученых (количество сотрудников университета, получивших крупные академические награды),

- исследований (их количество, результаты, качество, влияние и цитирование).

Фото: 2ГИС