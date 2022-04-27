Школу площадью 18 тысяч «квадратов» достроят в Новосибирской области до конца года

«Сегодня подрядчик ООО «СибРемонтСервис» ведет работы четко по графику: уже ведутся отделочные работы во всех блоках здания, в блоке начальной школы они уже вышли на финишную прямую. Проект, который применен при строительстве данной школы – типовой, очень удачный, площади здания позволяют организовывать полноценный образовательный процесс, внеурочную деятельность, кружки и секции. Ввести школу в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. В сегодняшних экономических условиях, когда продолжается рост стоимости строительных материалов, это непросто, существенно возрастает ответственность подрядчика. В данном случае, нет сомнений, что объект будет сдан в срок с соблюдением всех требований к качеству», – отметил Алексей Колмаков.

Школа в поселке Восход площадью более 18 тысяч кв. м будет состоять из трех блоков сложной конфигурации (3-4-этажные). По проекту в здании будут расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала, актовый зал. Один из блоков будет занимать начальная школа. В нем будут обустроены библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продленного дня.

Фото: архивы пресс-служб