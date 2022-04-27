Школу площадью 18 тысяч «квадратов» достроят в Новосибирской области до конца года

Она сможет одновременно принимать больше тысячи ребят.
В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова строится новая школа в поселке Восход – крайне важный социальный объект для активно развивающегося населенного пункта.
По словам исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, жители поселка с нетерпением ждут завершение строительства нового образовательного учреждения. Действующая сегодня Каменская средняя школа № 44 работает на пределе возможностей. Территория поселка активно застраивается, появляются новые коттеджные поселки, и необходимость в новом образовательном учреждении с каждым годом нарастает. В связи с этим Губернатором области принято решение о строительстве новой школы. Ее возведение осуществляется в рамках национального проекта.
«Сегодня подрядчик ООО «СибРемонтСервис» ведет работы четко по графику: уже ведутся отделочные работы во всех блоках здания, в блоке начальной школы они уже вышли на финишную прямую. Проект, который применен при строительстве данной школы – типовой, очень удачный, площади здания позволяют организовывать полноценный образовательный процесс, внеурочную деятельность, кружки и секции. Ввести школу в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. В сегодняшних экономических условиях, когда продолжается рост стоимости строительных материалов, это непросто, существенно возрастает ответственность подрядчика. В данном случае, нет сомнений, что объект будет сдан в срок с соблюдением всех требований к качеству», – отметил Алексей Колмаков.
Школа в поселке Восход площадью более 18 тысяч кв. м будет состоять из трех блоков сложной конфигурации (3-4-этажные). По проекту в здании будут расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала, актовый зал. Один из блоков будет занимать начальная школа. В нем будут обустроены библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продленного дня.
Фото: архивы пресс-служб
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