Торжественно поднимать флаг России начали в новосибирских образовательных учреждениях

Школы, среднеспециальные учебные заведения, вузы и другие образовательные организации Новосибирской области будут регулярно проводить церемонию поднятия государственного флага Российской Федерации.

Торжественная церемония поднятия 25 апреля состоялась в Сибирском авиационном кадетском корпусе имени А.И. Покрышкина. В мероприятии принял участие глава регионального минобра Сергей Федорчук. Он напомнил, что о введении с 1 сентября традиции поднятия флага и исполнении гимна России в школах страны заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ожидается, что выход к поднятию флага станет особым поощрением для школьников, достигших значимых результатов в учебе, общественной жизни, в спорте, искусстве и науке.

Фото: архивы пресс-служб