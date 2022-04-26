Министр образования провел для новосибирских школьников урок истории

Сергей Федорчук рассказал старшеклассникам о причинах и значении Великой Отечественной войны.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук провел открытый урок истории для учеников 9-11 классов в школе №175. Тему своего урока он обозначил так: «Великая Отечественная война и ее всемирное историческое значение».
«Я хочу, чтобы сегодняшний урок дал вам понимание значимости определенных вещей в нашей жизни. Я построил его на рассказах людей, переживших эту войну, которых знал лично. Большинство из них были детьми и подростками в годы войны – примерно вашими ровесниками, — отметил Сергей Федорчук. — Они выиграли войну, потому что верили в то, что защищают. Они сражались за свой дом, своих матерей, и именно эта вера им помогла идти вперед».
На открытом уроке министр образования Новосибирской области рассказал о предпосылках и причинах Великой Отечественной войны, о подвигах целого народа и отдельных участников событий.
«Своими действиями сегодня вы показываете, что вы не забыли, кто вы есть. Мы один народ, и мы сильны, пока мы вместе. У нас может быть разное мнение о сегодняшних событиях, но мы должны не забывать наши корни», – подчеркнул министр.
Фото: архивы пресс-служб
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