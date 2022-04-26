Министр образования провел для новосибирских школьников урок истории

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук провел открытый урок истории для учеников 9-11 классов в школе №175. Тему своего урока он обозначил так: «Великая Отечественная война и ее всемирное историческое значение».

«Я хочу, чтобы сегодняшний урок дал вам понимание значимости определенных вещей в нашей жизни. Я построил его на рассказах людей, переживших эту войну, которых знал лично. Большинство из них были детьми и подростками в годы войны – примерно вашими ровесниками, — отметил Сергей Федорчук. — Они выиграли войну, потому что верили в то, что защищают. Они сражались за свой дом, своих матерей, и именно эта вера им помогла идти вперед».