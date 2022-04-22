Выпускники НГУ освоят редактирование генома растений

Для студентов Новосибирского государственного университета запустят новую магистерскую программу «Генетика растений». Преподавать будут ученые института цитологии и генетики СО РАН.

В рамках образовательной программы будут прочитаны авторские образовательные курсы, включающие последние научные достижения, новые методы и актуальные вопросы генетики растений. Практика будет проходить на новейшем лабораторном оборудовании института.

«Важнейшей задачей является адаптация растений к выращиванию в регионах, – включая зоны рискованного земледелия, – получение новых высокоадаптивных и устойчивых форм. Генетика – ключ к созданию «растений будущего», – отметили в пресс-службе НГУ. – Сегодня это генетические маркеры и геномная селекция, завтра – генетическое редактирование и ускоренное создание новых сортов».