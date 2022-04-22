Педагоги по призванию: в Новосибирской области выберут учителя года

40 лучших учителей Новосибирской области примут участие в первом заочном туре – это испытания «Медиавизитка», «Методическая мастерская» и «Урок».

По итогам первого тура жюри выберут 15 конкурсантов, которые продолжат борьбу на втором туре в очном формате – на площадке Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А. С. Макаренко. 27 и 28 апреля их ожидают испытания «Классный час» и «Мастер-класс».

В финальный тур попадут уже десять педагогов, которые примут участие пресс-конференции «Вопрос учителю года».

Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 29 апреля в 15:00 в большом зале новосибирского правительства.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке