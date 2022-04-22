18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Педагоги по призванию: в Новосибирской области выберут учителя года

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Региональный конкурс «Учитель года» будет проходить с 25 по 28 апреля.

40 лучших учителей Новосибирской области примут участие в первом заочном туре – это испытания «Медиавизитка», «Методическая мастерская» и «Урок».

По итогам первого тура жюри выберут 15 конкурсантов, которые продолжат борьбу на втором туре в очном формате – на площадке Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А. С. Макаренко. 27 и 28 апреля их ожидают испытания «Классный час» и «Мастер-класс».

В финальный тур попадут уже десять педагогов, которые примут участие пресс-конференции «Вопрос учителю года».

Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 29 апреля в 15:00 в большом зале новосибирского правительства.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: