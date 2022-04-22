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Новосибирские ученые создают противораковый вирус

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Он будет прицельно бороться с раковыми клетками.

Новосибирские ученые занимаются разработкой новых штаммов аденовируса, обладающих противораковым действием. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Онколитические вирусы модифицированы так, что они лишены генов, вызывающих развитие инфекции. Вместо них вставлены гены, стимулирующие противораковый иммунитет. Вирус проникает в раковые клетки, разрушает их и стимулирует выработку собственного иммунитета человека. Организм пациента начинает сам бороться с опухолью.

«Мы можем получать сложные, многокомпонентно-измененные вирусы, которые должны быть более избирательны и более эффективны в борьбе с раковыми клетками, – цитирует Нетесова ТАСС. – В 2024-2025 годах мы планируем получить четырех-пятипозиционный рекомбинантный штамм на основе аденовируса шестого серотипа и испытать его в экспериментах на культуре клеток и на животных».

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