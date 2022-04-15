У новосибирских школьников не будет майских «каникул»?

Как будут учиться школьники во время майских праздников, рассказали в министерстве образования Новосибирской области. Единого графика занятий не существует. Каждая школа имеет право сама определять, в какие дни, кроме 1 и 9 мая, школьники будут отдыхать. В ряде учебных заведений ребята будут ходить на занятия 2, 3 и 10 мая.

В ряде школ детям на пятидневке сделают учебными субботы 16 и 23 апреля. Где-то ученикам предложили дистанционку. Директора идут на такой шаг, чтобы успеть выполнить учебную программу и не продлевать занятия на лето.

«Учащиеся будут отдыхать в зависимости от учебных планов, – прокомментировали в министерстве. — Каждая школа самостоятельно устанавливает выходные дни в зависимости от пяти- или шестидневной учебной недели».