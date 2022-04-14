Уроки футбола появятся в расписании новосибирских школ

С нового учебного года в 46 образовательных организациях Новосибирской области будет реализован проект «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола. Занятия будут проводиться и для мальчиков, и для девочек.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, реализация проекта стала возможна благодаря созданию модуля «футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан Российским футбольным союзом совместно с Минпросвещения России и уже утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

Совместно министерством физической культуры и спорта и министерством образования Новосибирской области определены 46 общеобразовательных организаций на территории Новосибирской области, которые подтвердили готовность к выполнению обозначенных требований и соответствуют критериям проекта «Футбол в школу». С 1 сентября участие в проекте примет 46 школ. На первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг – регулярных соревнований между школами. А с 2022 года планируется запустить Единую лигу для всех школ, участвующих в проекте.

Предполагается, что дети, наиболее заинтересовавшиеся футболом в рамках уроков физкультуры, смогут продолжить обучение на факультативных занятиях и секциях.

Уроки футбола в школах будут вести школьные преподаватели физической культуры. До начала учебного года пройдет обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта. Специалисты Российского футбольного союза разработали методический комплект в том числе для урока футбола в 1–4 классах. Кроме того, на образовательной платформе «Академии РФС» был запущен бесплатный онлайн-курс обучения «Массовый футбол», дающий тренерскую лицензию «Е-РФС». Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования. На данный момент обучение прошли уже более 1200 человек. В ближайшее время Российский футбольный союз запустит обучающий видеокурс.