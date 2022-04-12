Для новосибирских школьников, их родителей и педагогов проведут вебинар «На экзамен без стресса»

В рамках реализации проекта «Интерактивное министерство» 21 апреля в 14.30 по адресу: ул. Восход, 26А состоится вебинар «На экзамен без стресса: психологическая подготовка к ГИА, тайм — менеджмент» — продолжение серии вебинаров «Психологическая безопасность образовательной среды: проектируем вместе».

К участию приглашаются: обучающиеся 8-11 классов, а также их родители (или законные представители), педагоги-психологи, социальные педагоги, руководители и заместители руководителей образовательных организаций.

Программа вебинара:

1. Механизмы возникновения экзаменационного стресса.

2. Стратегия подготовки к экзаменам.

3. Тайм — менеджмент или эффективные техники организации времени.

4. Активизация личностных ресурсов обучающихся в период итоговой аттестации.

5. Психологические приёмы помощи и профилактики стресса в период подготовки к экзаменам.

6. Вопросы-ответы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.