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Наука и образование

Для новосибирских школьников, их родителей и педагогов проведут вебинар «На экзамен без стресса»

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Его участники узнают о механизмах возникновения экзаменационного стресса и эффективных стратегиях подготовки к экзаменам.

В рамках реализации проекта «Интерактивное министерство» 21 апреля в 14.30 по адресу: ул. Восход, 26А состоится вебинар «На экзамен без стресса: психологическая подготовка к ГИА, тайм — менеджмент» — продолжение серии вебинаров «Психологическая безопасность образовательной среды: проектируем вместе».

К участию приглашаются: обучающиеся 8-11 классов, а также их родители (или законные представители), педагоги-психологи, социальные педагоги, руководители и заместители руководителей образовательных организаций.

Программа вебинара:

1. Механизмы возникновения экзаменационного стресса.

2. Стратегия подготовки к экзаменам.

3. Тайм — менеджмент или эффективные техники организации времени.

4. Активизация личностных ресурсов обучающихся в период итоговой аттестации.

5. Психологические приёмы помощи и профилактики стресса в период подготовки к экзаменам.

6. Вопросы-ответы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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