Перед началом четвертой четверти все новосибирские школы проверили на соблюдение безопасности

Региональный минобр в преддверии четвертой учебной четверти провел проверки и обследования на предмет соблюдения комплекса мер безопасности в более чем двух тысячах образовательных организаций региона. В том числе проверены здания детских садов, среднеспециальных учреждений профессионального образования и всех школ Новосибирской области. Системных нарушений не выявлено, образовательные организации приступили к работе после каникул в штатном режиме.

Вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, организации школьного питания, подвоза детей, проведения капитального ремонта в школах, реализации национального проекта «Образование» рассмотрены 6 апреля на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2021/2022 учебном году.

Заседание прошло под председательством замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. Он подчеркнул, что ключевыми задачами остаются сохранение стабильного функционирования системы образования, соблюдение всех необходимых мер безопасности в школах, эффективная реализация национальных проектов, капитального ремонта, строительства объектов образования и другие направления.

Как доложил замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, министерством перед началом четвертой учебной четверти проведены проверки и обследования соблюдения в образовательных организациях всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, а в начале четверти – проведения термометрии и организации пропускного режима. Кроме того, в дни каникул обследованы территории школ на наличие постороннего транспорта, а также проверено качество очистки карнизов и козырьков объектов образования от снега. Системных нарушений не выявлено, в настоящее время все школы региона приступили к работе после каникул в штатном режиме.