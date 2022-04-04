Новосибирские ученые разработали устройство, определяющее вирусы в организме

В России при поддержке новосибирских ученых разработан прототип аппаратно-программного комплекса, который способен быстро определять вирус и его концентрацию в биоматериале человека. В аппарат встроены разные типы биосенсорных датчиков отечественного производства.

«Принцип работы разрабатываемого устройства основан на следующем. На чувствительную подложку наносится специальный биологический материал, на котором при попадании вируса возникает электрический ток. Этот ток регистрируется разработанным прототипом, анализируется, и делается вывод о наличии вируса на подложке и его концентрации. Разработанная система позволяет менять чувствительность прибора и является универсальным инструментом диагностики вирусов разного рода и, как следствие, токов разной величины», – цитирует ТАСС менеджера проекта Ирину Долгих.

Устройство создала команда факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета при участии сотрудников института физики полупроводников СО РАН, центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Московская область), а также новосибирского завода полупроводниковых приборов «Восток».

Ученые рассчитывают, что в будущем устройство сможет приобрести каждый, кто хочет проверить наличие/отсутствие того или иного вируса.