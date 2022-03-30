2 тысячи родителей Новосибирской области написали ЕГЭ по математике

Шестой пробный ЕГЭ для родителей состоялся в Новосибирской области 29 марта. В ходе ежегодной всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» взрослые получили возможность познакомиться с правилами и процедурой экзамена, который проводится практически во всех регионах нашей страны.

В ходе мероприятия замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин прокомментировал проведение акции на площадке лицея №176, куда на экзамен пришли 30 родителей.