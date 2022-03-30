2 тысячи родителей Новосибирской области написали ЕГЭ по математике

Таким образом они поддержали своих детей-выпускников в рамках акции «Сдаем вместе».
Шестой пробный ЕГЭ для родителей состоялся в Новосибирской области 29 марта. В ходе ежегодной всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» взрослые получили возможность познакомиться с правилами и процедурой экзамена, который проводится практически во всех регионах нашей страны.
В ходе мероприятия замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин прокомментировал проведение акции на площадке лицея №176, куда на экзамен пришли 30 родителей.
«Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится шестой год подряд по инициативе Рособрнадзора. В этом году она продлится до 15 апреля, всего в регионе ЕГЭ сдадут порядка 2 тысяч родителей, которые принимают участие в акции на добровольной основе по заявительному принципу. Цель участия родителей в пробном ЕГЭ – дать взрослым возможность познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям. В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2022 году им предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов», – отметил господин Щукин.
Взрослые смогли узнать, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников экзамена, организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, соблюдаются меры эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах, происходит печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.
Фото: архивы пресс-служб
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