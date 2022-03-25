Новосибирские ученые разработали программу, определяющую тип инсульта

Команда ученых из института математики имени Соболева СО РАН создала программу, способную распознавать тип инсульта у пациентов. Программа анализирует данные томографа и выдает результат. Над проектом также работали сотрудники Международного томографического центра СО РАН, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий и НГУ.

Ранее врачам нужно было рассматривать снимки МРТ, чтобы определять тип. Однако не все видно глазу, так или иначе влияет человеческий фактор. Важно, что от выявления острого инсульта в первые часы зависит в целом тактика лечения. Поэтому необходимо оперативно определить, какой именно тип инсульта: ишемический или геморрагический.

Наиболее точный и быстрый способ — бесконтрастная КТ-диагностика. За три года ученые смогли создать программу, которая помогает изучать результаты КТ. По словам заведующего лабораторией баз данных института математики Владимира Берикова, научные сотрудники обучили нейронную сеть самостоятельно анализировать данные томографа. Безусловно, программа не может заменить врача, но она минимизирует риск ошибки и упрощает медикам работу.

Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали КТ-изображения, на которых рентгенолог вручную выделил очаг поражения головного мозга при инсульте. Работа по проекту будет продолжаться. Как отметил Владимир Бериков в беседе с НГС, сейчас специалисты пытаются упростить архитектуру нейронной сети. Так ее можно будет использовать даже на смартфонах.