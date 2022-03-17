НГУ назван в числе самых интернациональных университетов мира

Times Higher Education опубликовали список самых интернациональных университетов мира, основанный на данных, собранных для рейтинга THE World University Rankings 2022. Новосибирский государственный университет (наряду с другими 6 российскими вузами) вошел в ТОП-200.

При составлении рейтинга учитывались четыре одинаково взвешенных показателя: доля международного персонала, доля иностранных студентов, доля международного соавторства (доля публикаций с 2016 по 2020 год, в которой есть хотя бы один международный соавтор), доля международной репутации (доля голосов за пределами родной страны, которую учреждение набрало в ежегодном обзоре академической репутации THE).

Фото: 2ГИС