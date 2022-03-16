Когда новосибирские школьники отправятся на весенние каникулы?

В министерстве образования Новосибирской области сообщили, когда в школах региона закончится предпоследняя четверть.

Учащиеся начальных классов во многих школах, как сообщает vn.ru со ссылкой на информацию в родительских группах в соцсетях, начнут отдыхать в субботу, 19 марта, приступят к занятиям дети 28 марта. Большинство же школьников уйдет на каникулы на одну неделю.

«Дата окончания учебного отдыха будет зависеть от даты его начала. Если каникулы начнутся 21 марта, то закончатся они 28 марта», — рассказали в региональном минобре.