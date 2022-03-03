До конца 2022 года все новосибирские школы оснастят доступом к Wi-Fi

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» школы Новосибирской области оснащаются беспроводным доступом к интернету (Wi-Fi) и видеонаблюдением.

Новосибирская область вошла в пилотный федеральный проект по обеспечению школ защищенным доступом к интернету с помощью единой сети передачи данных – для безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам.

«В прошлом году завершен важнейший для региона проект по обеспечению всех школ высокоскоростным интернетом – от 50 Мбит/с для сельских школ и от 100 Мбит/с для городских. Это позволяет учебным заведениям полноценно использовать все образовательные электронные цифровые ресурсы. Новый проект нацелен на покрытие школ сетями Wi-Fi – причем не только учебных классов, а полностью всех помещений, включая актовые залы, библиотеки, спортивные залы. В прошлом году работы по подключению завершены в 304 школах, а до конца 2022 покрытием Wi-Fi будут обеспечены все школы Новосибирской области», – сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.