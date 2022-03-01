Новосибирские ученые создают лекарство от рака на основе березовой коры

Новосибирским и красноярским ученым удалось создать новые водорастворимые композитные материалы на основе дипропионата бетулина, обладающие противоопухолевой активностью. Исследователи также выяснили возможность их применения в лечении рака — дипропинат бетулина и его механически измененные варианты вызывали разрушение раковых клеток.

«Дипропионат бетулина — природное соединение, эфир бетулина и пропионовой кислоты, который является перспективным препаратом для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе рака», — сообщает издание «Наука в Сибири».

Для улучшения характеристик композита ученые дополнили его вспомогательным веществом арабиногалактаном. Полисахарид арабиногалактан из древесины лиственницы — водорастворим и обладает антиоксидантной и иммуномодулирующей активностями. Для увеличения скорости растворения были созданы композиты в виде тонких пленок и порошка.