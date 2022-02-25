Новосибирские ученые разработали технологию лечения пораженных легких с помощью гелий-кислородной смеси

Институт теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН представил технологию лечения ковидных больных с поражением легких термической с помощью гелий-кислородной смеси.

«Исследуя движение аэрозолей или лекарства, ученые могут увидеть, какое количество вводимого вещества попало в тот или иной отдел легких, а также определить оптимальный уровень его температуры», – сообщает издание «Наука в Сибири».

Ученые смоделировали частичное поражение легких и сравнили дыхание обычным воздухом и термической гелий-кислородной смесью при температуре 75 градусов. Оказалось, что перепад давления при вдохе препарата на 15% меньше, чем при вдохе воздуха. Больному потребуется потратить на 15% меньше сил на дыхание.

Гелий-кислородная смесь не обжигает бронхи, потому что ее охлаждение происходит значительно быстрее, чем воздуха. Лечение больных ковидом гелий-кислородной смесью уже начали применять в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В материале отмечено: «Статистическим методом удалось выяснить, что включение ингаляций в стандартную терапию пациентов с КТ-признаками пневмонии I и II степени тяжести приводит к снижению уровней вирусной нагрузки и маркеров воспаления, а также к повышению эффективности лечения».