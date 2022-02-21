Новосибирские ученые разработали модель распространения загрязняющих веществ

Команда ученых из Новосибирска и Красноярска разработала математическую модель распространения выбросов в промышленных городах.

Напомним, что в начале февраля в Новосибирске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Его также называют режим «черного неба». Он продержался в течение шести дней – до 13 февраля. Подобные условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных авто.

«Ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета совместно с коллегами Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе разработали комплексную математическую модель, которая описывает динамику изменения атмосферы, а также позволяет смоделировать распространение загрязняющих веществ над городом с учетом влияния рельефа, водоемов и конфигурации городской застройки», – цитирует ТАСС заведующего кафедрой теплофизики Сибирского государственного университета Александр Дектерев.

Такая модель ранее уже разрабатывалась, но она не учитывала фактор городской застройки. По мнению ученых, на распространение выбросов на значительные расстояния влияют больше всего рельеф местности, метеорологические характеристики, застройка и наличие крупных водоемов внутри города.

Модель позволит в будущем прогнозировать качество воздуха в промышленных городах.