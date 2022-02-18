21 февраля завершается карантин в новосибирских школах

Ученики всех классов образовательных организаций Новосибирской области приступают к учебе в очном формате 21 февраля. Вопросы завершения в регионе общешкольного карантина и безопасного выхода школьников на учебу обсуждались 18 февраля на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории НСО в 2021/2022 учебном году.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов провел заседание оперштаба, в частности, он отметил, что сейчас наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом среди школьников. Поэтому было принято решение о завершении общешкольного карантина и выходе детей с дистанционного на очный режим обучения. При этом важнейшими условиями являются необходимость неукоснительного соблюдения всех необходимых требований. В их числе усиление фильтров на входных группах в общеобразовательных организациях, недопущение детей с признаками ОРВИ, дезинфекция помещений и другие меры.



Напомним, поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу начался в регионе 14 февраля – в образовательных организациях Новосибирской области вышли с каникул первоклассники, перешли с дистанционного на очный формат обучения 9 и 10 классы.



Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин сообщил, количество заболевших детей в школах и дошкольных учреждениях постепенно уменьшается. Несмотря на то, что прошла почти неделя как вывели на очное обучение обучающихся 9-10 классов, и закончились каникулы у первоклассников, роста заболевших среди детей этих возрастов пока не наблюдается.



Актуальность решения о поэтапном завершении общешкольного карантина отметила в ходе заседания оперштаба замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. В частности, она подчеркнула, что наблюдается тенденция снижения вызовов медработников к детям и подросткам, а также охарактеризовала поэтапный выход школьников как эффективный.