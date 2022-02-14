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Наука и образование

Когда карантин закончится для всех новосибирских школьников?

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На данный момент ученики 5-8 классов продолжают заниматься на дистанте.

Со следующего понедельника, 21 февраля, в Новосибирской области завершится всеобщий школьный карантин. Учащиеся 5–8 классов вернутся к очному обучению. Об этом на заседании правительства 14 февраля сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Глава региона поручил руководителям образовательных организаций подготовиться к завершению дистанта. «Абсолютно правильным было решение о поэтапном выходе со школьного карантина. Просьба доводить до руководителей органов образования, что общий карантин заканчивается на этой неделе. Пусть готовятся со следующей недели выходить в полноценном режиме на обычную форму обучения», – отметил губернатор.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске завершились двухнедельные каникулы для первоклассников, введенные 31 января в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Также за парты вернулись учащиеся 9-10 классов. Дистанционное обучение вплоть до следующего понедельника продлится для 95 тысяч школьников, это почти 26 % от общего числа обучающихся.

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