В Новосибирской области продлевают дистант для учащихся 5-8 классов

Оперативный штаб Новосибирской области принял решение о продлении дистанта для учеников средней школы — с 5 по 8 класс. «Уходили с учетом дифференцированного подхода, возвращаемся из дистанционного формата также постепенно. Решение по 5-8 классам будем принимать в следующую пятницу», — цитирует vn.ru руководителя информационного штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

Напомним, что с 31 января на фоне распространения коронавирусного штамма «омикрон» на дистанционный формат были переведены ученики 5-10 классов.

С 14 февраля к очному формату обучения вернуться 9 и 10 классы, первоклассники выйдут с каникул. Учащиеся 2-4 классов и одиннадцатиклассники все это время занимались в офлайне.