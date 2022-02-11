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Наука и образование

В Новосибирской области продлевают дистант для учащихся 5-8 классов

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Еще как минимум неделю они будут заниматься в онлайн-режиме.

Оперативный штаб Новосибирской области принял решение о продлении дистанта для учеников средней школы — с 5 по 8 класс. «Уходили с учетом дифференцированного подхода, возвращаемся из дистанционного формата также постепенно. Решение по 5-8 классам будем принимать в следующую пятницу», — цитирует vn.ru руководителя информационного штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

Напомним, что с 31 января на фоне распространения коронавирусного штамма «омикрон» на дистанционный формат были переведены ученики 5-10 классов.

С 14 февраля к очному формату обучения вернуться 9 и 10 классы, первоклассники выйдут с каникул. Учащиеся 2-4 классов и одиннадцатиклассники все это время занимались в офлайне.

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