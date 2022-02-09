Академики не поддержали объединение институтов СО РАН с НГУ

Президиум Российской академии наук выступил против объединения трех институтов СО РАН и Новосибирского государственного университета. Это объединение рассматривали в Новосибирске для создания базы под суперкомпьютерный центр.

«Члены президиума РАН не поддержали предложение о создании вышеуказанного Центра и сочли необходимым направить письмо в Минобрнауки России по этому вопросу», — сказано в постановлении президиума РАН.

Создание такого единого центра поддерживали председатель СО РАН Валентин Пармон и ректор НГУ Михаил Федорук.

Ранее в РАН свою позицию объясняли тем, идея объединения не была согласована ни с коллективами институтов, ни с президиумом РАН, а они все категорически против.

«Ликвидация трех институтов РАН и, главное, способ ее осуществления, создают прецедент, опасный для существования самой академии. Президиуму РАН необходимо наконец занять принципиальную позицию по защите остатков отечественной науки и разработать долговременную стратегию, нацеленную на ее восстановление, включающую сохранение институтов РАН и компетентное руководство ими», — отметили в своем заявлении академики.

Что касается суперкомпьютерного центра, то РАН предложил оперативно обсудить эту перспективу отдельно.

Фото: 2ГИС