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Наука и образование

Новый препарат против ковида создан в Новосибирске

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Его разработала команда ученых Института цитологии и генетики СО РАН.

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН разработали новый противовирусный препарат, перспективный для лечения COVID-19. Он создан на основе специальным образом модифицированного рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда и в настоящее время проходит доклинические исследования, сообщает «Наука в Сибири».

«На сегодняшний день проведен первый пласт доклинических исследований противовирусной активности интерферона-лямбда против SARS-CoV-2, — рассказал заведующий лабораторией патологии соединительной ткани ревматологического отделения ИЦиГ СО РАН, к.м.н. Максим Королев. — Выявлен широкий диапазон доз и определена его низкая токсичность».

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