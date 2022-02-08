Новый препарат против ковида создан в Новосибирске

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН разработали новый противовирусный препарат, перспективный для лечения COVID-19. Он создан на основе специальным образом модифицированного рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда и в настоящее время проходит доклинические исследования, сообщает «Наука в Сибири».



«На сегодняшний день проведен первый пласт доклинических исследований противовирусной активности интерферона-лямбда против SARS-CoV-2, — рассказал заведующий лабораторией патологии соединительной ткани ревматологического отделения ИЦиГ СО РАН, к.м.н. Максим Королев. — Выявлен широкий диапазон доз и определена его низкая токсичность».