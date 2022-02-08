В Новосибирске резко вырос спрос на услуги репетиторов

Для новосибирских школьников начался период интенсивной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Еще в прошлом году спрос на услуги репетиторов в городе вырос в среднем на 67%, подсчитали эксперты «Авито Услуг». Отметим, что в обязательном порядке в этом году школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике.

За прошлый год в Новосибирске спрос на репетиторов по математике вырос на 83%, а количество объявлений увеличилось на 13%. Средняя цена за часовое занятие составляет 600 рублей. Репетиторы по русскому языку в Новосибирске стали более востребованы на 117%. При этом предложение выросло только на 22%. В среднем один урок русского языка обойдется в 500 рублей.

Часто школьники сдают экзамены по биологии и истории. Спрос на репетиторов по этим предметам вырос в Новосибирске на 84% и 46% соответственно.

Кроме того, вырос спрос на репетиторов по иностранным языкам. Самый популярный английский стал более востребован на 37%. Цена за одно занятие в городе начинается от 500 рублей. Набирает популярность и французский язык — востребованность преподавателей в Новосибирске увеличилась на 35%.

Растет интерес также к языкам Востока. В целом по стране спрос на репетиторов по корейскому языку вырос на 140%, японскому — 87%. Большинство преподавателей предоставляют возможность проводить онлайн-занятия с ценовым диапазоном от 650 до 800 рублей в час. Спрос на китайский язык растет более скромными темпами (+23%).