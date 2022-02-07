Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об условиях для продления офлайн-обучения школьников после 13 февраля. По его словам, решение властей о карантине будет зависеть от уровня нагрузки на первичное звено здравоохранения. Об этом глава региона сообщил на заседании облправительства в понедельник, 7 февраля.

Андрей Травников отметил, что решение о «всеобщем карантине» будет принято до конца недели. «Если наши медики справятся, будем завершать карантин. Если же ситуация будет обостряться, значит, будем принимать какие-то компромиссные решения», – прокомментировал губернатор.



По словам министра образования региона Сергея Федорчука, на сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 1105 случаев заболевания коронавирусом в школах. Среди них 981 ребенок и 124 работника. «272 класса на дистанте, не считая тех, кто обучается в дистанционном режиме в рамках "всеобщего карантина"», – уточнил министр.