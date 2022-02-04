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Наука и образование

Разработка ученых НГТУ поможет прогнозировать кадровую потребность в регионе

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Созданная ими платформа уже получила статус государственной информационной системы.

Коллектив программистов и ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создал информационную систему прогнозирования кадровой потребности Новосибирской области. Платформа разработана по заказу министерства цифрового развития и связи, министерства образования, министерства труда и социального развития региона.

В команду разработчиков входят ученые кафедры теоретической и прикладной информатики, кафедры менеджмента, программисты Центра информатизации университета и Института дистанционного обучения.

«Это программа для прогнозирования кадровой потребности на период от трех до семи лет по Новосибирской области. Мы закончили разработку платформы в марте 2020 года. Полгода назад платформа получила статус государственной информационной системы», — рассказал директор Центра информатизации НГТУ НЭТИ, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной информатики Олег Аврунёв.

По его словам, платформа позволяет строить прогноз потребности Новосибирской области в специалистах разного уровня подготовки и выполнять распределение контрольных цифр приема для образовательных организаций. Для этой цели система использует данные опросов работодателей, полученные с сайтов вакансий, а также статистические данные экономики региона. Платформа уже функционирует и применяется властями Новосибирской области.

«В будущем мы планируем развивать систему в сторону добавления новых инструментов прогнозирования и интеграции с другими государственными информационными системами», — добавил Олег Аврунёв.

Платформа помогает не только прогнозировать кадровую потребность и распределять количество студентов по специальностям, но также и формировать базу выпускников. Раньше подобные операции осуществлялись вручную, однако платформа позволила автоматизировать этот процесс и сократить время расчета до пяти минут.

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