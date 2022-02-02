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Наука и образование

При каких условиях в школах Новосибирской области продлят «дистанционку»?

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В родительских чатах активно обсуждается продление онлайн-формата до лета — корректна ли эта информация?

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что дистант в школах региона может быть продлен на неделю (пока «удаленка» в учебных заведениях запланирована до 13 февраля) По словам главы ведомства, к такой мере придется прибегнуть в случае роста заболеваемости среди детей и учителей.

«Продление дистанционного обучения зависит от количества педагогов, заболевших детей и классов, находящихся на карантине. Если цифры будут расти и не падать, возможно продление дистанта на неделю», — цитируют Федорчука в пресс-службе правительства региона.

Накануне в родительских чатах начали обсуждать сообщения о продлении дистанта в Новосибирской области до лета. Министерство образования, комментария ситуацию, заявило, что эта информация является ложной и подобных решений не принималось.

При этом, по словам Сергея Федорчука, учреждения допобразования должны продолжать работать в обычном режиме. В противном случае «у детей не будет возможности для дополнительной занятости в свободное время». Он уточнил, эти учреждения строго соблюдают требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

«О карантине в детских садах. Задача по переводу детских садов в режим дежурных групп пока не стоит», — добавил министр.

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