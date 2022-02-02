Новосибирские учителя массово уходят на больничный

В Новосибирской области за неделю в четыре раза увеличилось число учителей, которые ушли на больничный из-за ОРВИ или коронавируса. Об этом 2 февраля в прямом эфире на ngs.ru заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



«Сегодня идет рост заболеваемости. Может быть, он еще не настолько очевиден, но я могу точно сказать, что у нас 6% учителей либо по заболеваемости ковидом или ОРВИ находятся на больничном. Это в четыре раза больше, чем неделю назад, — заявил министр.



По его словам, сейчас на больничном находятся более 2600 учителей. Из них 2400 болеют ОРВИ, 209 заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные министерство собрало к вечеру 1 февраля.