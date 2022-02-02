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Наука и образование

Новосибирские учителя массово уходят на больничный

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О масштабе проблемы сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

В Новосибирской области за неделю в четыре раза увеличилось число учителей, которые ушли на больничный из-за ОРВИ или коронавируса. Об этом 2 февраля в прямом эфире на ngs.ru заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Сегодня идет рост заболеваемости. Может быть, он еще не настолько очевиден, но я могу точно сказать, что у нас 6% учителей либо по заболеваемости ковидом или ОРВИ находятся на больничном. Это в четыре раза больше, чем неделю назад, — заявил министр.

По его словам, сейчас на больничном находятся более 2600 учителей. Из них 2400 болеют ОРВИ, 209 заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные министерство собрало к вечеру 1 февраля.

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