Власти Новосибирской области готовят решение о введение всеобщего карантина для школьников, сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции в четверг, 27 января. «Оперштаб готовит решение о введение всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника. Отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и ковид уже ушли на карантин», – отметил глава региона.

Травников добавил, что форма карантина для разных классов будет различной. Для самых младших это будут двухнедельные каникулы, для средних и старших – дистанционное обучение.

Для одиннадцатых классов могут оставить очную форму обучения и ввести обязательное тестирование.

Эти меры могут ввести из-за роста ковидной статистики в связи с распространением штамма «омикрон». «Особенность омикронной волны – растущая нагрузка на амбулаторное звено. – подчеркнул губернатор. Клинической перегрузки нет. Койки, которые оставались с конца четвертой волны, не заполнены. – Но растет нагрузка на поликлиники и колл-центры»,

По его словам, предыдущие волны коронавируса отличались тем, что в Новосибирск они приходили из западных регионов с отставанием в две недели. «Омикронная» волна идет параллельно – рост заболеваемости в Новосибирске идет синхронно с Петербургом и Москвой.