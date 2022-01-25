Какие специальности названы самыми популярными среди новосибирских студентов?

Стали известные самые популярные специальности среди студентов Новосибирской области. Ко Дню студента Новосибирскстат составил рейтинг направлений подготовки, которым отдают предпочтение в регионе.



Самым популярным направлением казалась юриспруденция, которую выбрали 7,3 тысячи человек. На втором месте – экономика (5,9 тысячи человек), на третьем – педагогическое направление (4,8 тысячи человек). Затем идут менеджмент (4,1 тысячи) и информатика (3,8 тысячи). Всего по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета обучались 96,5 тысячи человек в регионе.



Отметим, среди студентов женщин оказалось больше, чем мужчин: 52,6 тысячи (54,5%) против 43,9 тысячи (45,5%). В государственных вузах высшее образование получали 93,8% человек. Чаще они учились на очной форме обучения (69,1%). При этом в частных вузах студенты отдают предпочтение заочной форме (50,1%).