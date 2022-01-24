Три новосибирских школы из-за COVID-19 перешли на дистанционный формат обучения

В Новосибирске на дистанционку из-за коронавируса перевели учеников трех школ. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«COVID-19 выявили у 174 школьников, 170 классов на дистанте, три школы полностью переведены на дистанционный режим — № 41, № 175 и № 207», — заявил мэр в ходе оперативного совещания.

Кроме того, из-за высокой заболеваемости простудой и ОРВИ на удаленку отправили учеников школы № 34 в Пашино (Новосибирская область).