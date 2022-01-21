Новосибирские ученые помогли расшифровывать старинную рукопись из Тибета

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН при поддержке специалистов Новосибирского государственного университета расшифровал древние тибетские рукописи с точностью 94%.

Над проектом по дешифровке работал также центр искусственного интеллекта. На первом этапе было дешифровано около 500 страниц тибетских рукописей.

«Это первый в мире опыт дешифровки тибетских текстов. В Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН около ста тысяч единиц рукописей — канонические, дидактические, медицинские тексты, с которыми работали поколения выдающихся ученых. Работа по дешифровке даст более адекватное представление о древнем знании, позволит ввести в оборот колоссальный материал и начать позитивное сотрудничество с Тибетом», — цитирует ТАСС директора института Бориса Базарова.

На втором этапе проекта ученые попытаются прочесть древние тексты также с привлечением искусственного интеллекта на старомонгольском языке.

Когда Бурятия перешла на кириллицу, огромное количество книг, которые содержат историю Бурятии, Монголии, не смогли прочесть, так как знание языка было утеряно. Специалистов, владеющих старомонгольским, в мире единицы.

Фото: архивы пресс-служб