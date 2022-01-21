Как будут отдыхать новосибирские школьники этой весной?

У первоклассников запланирован особый график каникул.
В Министерстве образования Новосибирской области утвердили расписание каникул в школах на 2022 учебный год. Уточняется, что утвержденный вариант носит рекомендательный характер, и точные даты в конкретных учебных учреждениях могут быть разными.
По данным минобра, каникулы школьник весной будут продолжаться с 21 по 27 марта, с понедельника по воскресенье включительно. Отмечается, что первоклассники отправятся на отдых раньше: с 14 по 20 февраля. Это сделано, чтобы для самых младших разделить длинную четверть на две части.
Образовательным учреждениям Новосибирска рекомендовали придерживаться обозначенных сроков, но точные даты каждое учебное заведение определяет на свое усмотрение.
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