Три института СО РАН планируют присоединить к НГУ

Председатель СО РАН, губернатор Новосибирской области и ректор НГУ попросили министра образования и науки РФ реорганизовать три института СО РАН путем присоединения их к новосибирскому госуниверситету. Соответствующее письмо есть в распоряжении РБК Новосибирск.



По данным документа, «с целью достижения мирового лидерства предлагается рассмотреть» реорганизацию ИСИ СО РАН, ФИЦ ИВТ, ИВМиМГ CO PAH. Также планируется передать НГУ комплекс зданий и сооружений по адресу пр. Лаврентьева, 6.



«В результате такого объединения возникнет мощная консолидированная IT-система, способная обеспечить выполнение стратегии научно-технологического развития: ускоренное внедрение в производство научных разработок, подготовку высококвалифицированных кадров и проведение полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, интеграцию НИИ в рамках программы развития Новосибирского научного центра в целом», — сказано в письме.



Эта процедура, по мнению авторов, нужна также для реализации проекта суперкомпьютерного центра СКЦ «Лаврентьев».



В ответе на письмо замминистра Минобрнауки России Алексей Медведев заявил, что министерство поддерживает предложенную реорганизацию: «В случае представления соответствующих документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации учреждений и реализации реорганизационных мероприятий с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере науки, Минобрнауки России будет проработан вопрос с РАН и руководством НГ У в установленном порядке».

Фото: архивы пресс-служб