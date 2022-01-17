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Наука и образование

Новосибирский «Вектор» поделился результатами исследований «омикрона»

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Ученые проверили, как ведет себя ковидный штамм на разных поверхностях.

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» протестировал выживаемость ковидного штамма «омикрон» на поверхностях из разных материалов. Жизнеспособность вируса проверяли на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при влажности воздуха 30-40% и температуры 26-28 градусов Цельсия.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — омечается в сообщении Роспотребнадзора.

«Омикрон» отличается от предыдущих штаммов большим количеством мутаций в S-белке, что делает его чрезвычайно заразным и вместе с тем менее смерельным.

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