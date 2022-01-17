Новосибирские ученые разработали тесты для определения штамма «омикрон»

Группа ученых из Кольцово (Новосибирская область), Академгородка и Петербурга создала тест для выявления «омикрона». Разработка позволяет как выявить ковид, так и определить, заражен человек новым штаммом или нет.

Проводить исследования на основе разработки возможно только в лабораторных условиях, так как чтобы понять показания, требуются знания микробиологии и специальные приборы, сообщает ТАСС. Сначала специалист должен взять мазок из носоглотки пациента. Затем — смешать его с праймерами. Далее следует обработка смеси на лабораторном оборудовании. Результат будет известен примерно за час.