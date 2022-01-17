18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Новосибирские ученые разработали тесты для определения штамма «омикрон»

Поделиться:

Тест-система обладает высокой чувствительностью — 97%.

Группа ученых из Кольцово (Новосибирская область), Академгородка и Петербурга создала тест для выявления «омикрона». Разработка позволяет как выявить ковид, так и определить, заражен человек новым штаммом или нет.

Проводить исследования на основе разработки возможно только в лабораторных условиях, так как чтобы понять показания, требуются знания микробиологии и специальные приборы, сообщает ТАСС. Сначала специалист должен взять мазок из носоглотки пациента. Затем — смешать его с праймерами. Далее следует обработка смеси на лабораторном оборудовании. Результат будет известен примерно за час.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: